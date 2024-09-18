Стали известны имена 27 кандидатов на ключевые должности в Еврокомиссии

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обнародовала имена 27 кандидатов на должности еврокомиссаров.
Так, Кайя Каллас (Эстония) будет назначена высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Она заменит на этом посту Жозепа Борреля.
Важный для Украины портфель еврокомиссара по расширению получит представительница Словении Марта Кос. Именно он будет отвечать за сотрудничество с восточными соседями ЕС.
"Она продолжит работу над поддержкой Украины, продолжением восстановления и поддержкой стран-кандидатов на пути к вступлению", - заявила фон дер Ляйен.
Представителю Словакии Марошу Шефчовичу поручат новый портфель еврокомиссара по торговой и экономической безопасности, межинституционным отношениям и прозрачности.
Представитель Латвии Валдис Домбровскис будет назначен еврокомиссаром по экономике и производительности.
Представитель Литвы Андрюс Кубилюс станет еврокомиссаром по обороне и космосу.
"Он будет работать над развитием оборонного союза и усилением нашей инвестиционной и промышленной возможности", - сказала фон дер Ляйен.
Представитель Венгрии Оливер Варгеи займет должность комиссара по здравоохранению и благосостоянию животных.
Представитель Польши Петр Серафин станет комиссаром по бюджету, противодействию мошенничеству и публичному администрированию. В его полномочия войдет, в частности, подготовка следующего долгосрочного бюджета ЕС.
Кандидатуру каждого из членов Еврокомиссии еще предстоит утвердить Европейскому парламенту. Западные СМИ пишут, что окончательно состав ЕК будет сформирован в октябре.