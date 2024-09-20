Политика Евросоюз даст Украине еще 160 млн евро на повышение энергетической безопасности к зиме

2024-09-20 11:32

Евросоюз выделит Украине 160 млн евро для поддержки энергетической безопасности в преддверии зимы.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в Брюсселе на совместной с исполнительным директором Международного энергетического агентства Фатихом Биролем пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина.

"По меньшей мере 2 млрд евро поддержки для энергетической безопасности уже было предоставлено Украине после полномасштабного вторжения россии. Сегодня мы сделаем доступными 160 млн евро, из которых 60 млн евро гуманитарной помощи будет выделено для приютов и на обогреватели и 100 млн евро замороженных российских активов будет направлено на ремонтные работы и возобновляемые источники энергии", - отметила она.

За время войны ЕС уже предоставил Украине помощь на 118 млрд евро.