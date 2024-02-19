ВОЙНА В Украине Франция подтвердила передачу Украине новейших экспериментальных дронов-камикадзе

2024-02-19 14:31

Франция передаст Украине новейшие дроны-камикадзе в ближайшие недели. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью Journal du Dimanche.

Франция разрабатывает дроны-камикадзе, и сейчас эта разработка находится в экспериментальной фазе, отметил чиновник.

"В ближайшие недели Украина одной из первых получит эти беспилотники. Это также представляет возможность для боевых испытаний этого нового поколения оборудования", - добавил французский министр.

Чиновник также напомнил, что с начала полномасштабного вторжения Франция подготовила 10 тысяч украинских бойцов. Он добавил, что в 2024 году учения пройдут еще от 7 до 9 тысяч военных.

subscriber subscriber

Еще по теме

Франция передаст Украине до 3 млрд евро военной помощи в 2024 году

2024-02-17 10:30

Франция передаст Украине гаубицы Caesar: Зеленский рассказал детали

2024-02-11 09:30

Хакеры рассекретили данные о покупке рашистами иранских дронов-камикадзе

2024-02-07 09:35

Франция и Индия наладят совместный выпуск военной техники, включая вертолеты и подлодки

2024-01-29 08:26

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Некоторые бойцы 3-й штурмовой в Авдеевке были в полном окружении, но смогли выйти – Жорин

2024-02-19 18:26

Сбитие роССийских самолетов: один из истребителей упал в Азовское море

2024-02-19 17:37

Ситуация на левобережье резко изменилась: что сделали роССияне и как поплатились

2024-02-19 16:48

Стало известно, когда первые западные истребители F-16 заступят на боевое дежурство в Украине

2024-02-19 15:39
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Некоторые бойцы 3-й штурмовой в Авдеевке были в полном окружении, но смогли выйти – Жорин 2024-02-19 18:26
Сбитие роССийских самолетов: один из истребителей упал в Азовское море 2024-02-19 17:37
Ситуация на левобережье резко изменилась: что сделали роССияне и как поплатились 2024-02-19 16:48
Стало известно, когда первые западные истребители F-16 заступят на боевое дежурство в Украине 2024-02-19 15:39