ВОЙНА В Украине Франция подтвердила передачу Украине новейших экспериментальных дронов-камикадзе

2024-02-19 14:31

Франция передаст Украине новейшие дроны-камикадзе в ближайшие недели. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью Journal du Dimanche.

Франция разрабатывает дроны-камикадзе, и сейчас эта разработка находится в экспериментальной фазе, отметил чиновник.

"В ближайшие недели Украина одной из первых получит эти беспилотники. Это также представляет возможность для боевых испытаний этого нового поколения оборудования", - добавил французский министр.

Чиновник также напомнил, что с начала полномасштабного вторжения Франция подготовила 10 тысяч украинских бойцов. Он добавил, что в 2024 году учения пройдут еще от 7 до 9 тысяч военных.