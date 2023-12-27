ВОЙНА В Украине Враг атаковал Одессу дронами-камикадзе, есть жертвы и пострадавшие

2023-12-27 13:34

В результате враажеского обстрела пригорода Одессы в ночь на 27 декабря один человек погиб на месте, еще один человек скончался в больнице. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

В общей сложности ранения получили четыре человека, среди которых 17-летний подросток. Он остается в больнице, другие пострадавшие женщина и мужчина лечатся амбулаторно.

Напомним, в ночь на 27 декабря рашисы атаковали Одессу и область дронами-камикадзе. Боевая работа по уничтожению "шахедов" длилась семь часов. Беспилотники летели в две волны с интервалом в 15 минут. 

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