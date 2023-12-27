В результате враажеского обстрела пригорода Одессы в ночь на 27 декабря один человек погиб на месте, еще один человек скончался в больнице. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
В общей сложности ранения получили четыре человека, среди которых 17-летний подросток. Он остается в больнице, другие пострадавшие женщина и мужчина лечатся амбулаторно.
Напомним, в ночь на 27 декабря рашисы атаковали Одессу и область дронами-камикадзе. Боевая работа по уничтожению "шахедов" длилась семь часов. Беспилотники летели в две волны с интервалом в 15 минут.