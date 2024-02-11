ВОЙНА В Украине Харлан завоевала "золото" на этапе Кубка мира по фехтованию в Перу

2024-02-11 15:30

Для Ольги это первая золотая награда с 2019 года на уровне Кубка мира.

Украинская саблистка Ольга Харлан стала победительницей этапа Кубка мира по фехтованию в Перу.

33-летняя украинка стартовала на турнире сразу из основной сетки. В своей первой схватке она одержала победу над венгеркой Ренатой Катони (15:6), после чего разобралась с итальянкой Клаудией Ротили (15:8) и оказалась сильнее француженки Сары Нучи (15:12).

В четвертьфинале Харлан победила Лизу Пустай из Венгрии (15:11), а в полуфинале сломила сопротивление Элизабет Тарковски из США (15:12). Благодаря этому украинка пробилась в финал соревнований.

В решающей схватке Ольга разгромила венгерку Катинку Шугар Баттай со счетом 15:6.

Для Харлан это 14-е в карьере "золото" Кубка мира и первое с 2019 года, когда она триумфовала на этапе в Солт-Лейк-Сити (США). Всего украинка имеет в своем активе 31 медаль на этом уровне.

Добачим, что за свою карьеру Ольга выиграла четыре медали на Олимпийских играх. Она стала олимпийской чемпионкой (2008 год) и серебряной призеркой (2016) в командной сабле, а также завоевала две "бронзы" в личных соревнованиях (2012, 2016).