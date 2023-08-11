Спорт Федерація фехтування України вимагає покарати Дітера Ламера за незаконну дискваліфікацію Ольги Харлан

2023-08-11 14:35

Федерація фехтування України вимагає відставки голови технічного директорату ЧС-2023 за незаконну дискваліфікацію Ольги Харлан.

У зверненні зазначається, що Дітер Ламер був відповідальним за дискваліфікацію української фехтувальниці. Ба більше, є відео, де він розмовляє посеред спортивного залу по телефону тренера так званої "нейтральної спортсменки" Анни Смірнової під час скандальних подій.

"Ви – пан Ламер, повідомили мені, що це Ваше рішення дати "чорну картку" і у відповідь на моє прохання надати протокол Технічного директорату, кричали на мене в Технічному директораті, так нічого і не надавши", - наголосив президент Федерації Михайло Ілляшев.