Спорт Составлен ТОП главных достижений украинских спортсменов за год

2024-12-30 13:32

В течение года флаг Украины поднимался часто, а также были установлены исторические результаты нашими соотечественниками.

Александр Усик

Чемпион Олимпйиских игр (2012), абсолютный чемпион первого тяжелого веса и теперь абсолютный чемпион супертяжелого веса!

Украинский боксер входил в этот год с пониманием того, что проведет бой с Тайсоном Фьюри, который владел поясом WBC. Изначально поединок был перенесен из-за травмы британца, что повлияло на подготовку, но затем все-таки поединок состоялся.

В мае в Саудовской Аравии определился первый абсолютный чемпион в хевивейте с 1999 года - до этого этим званием владел Леннокс Льюис. Однако важный момент, что сейчас на кону было четыре пояса, а не три. Усик и Фьюри показали отличное выступление и только решением большинства судей победил Александр.

В контракте был прописан реванш, так что уже в декабре Александр и Тайсон сошлись в ринге вновь. В этот раз Усик выглядел более успешным и победил единогласным решением судей. Стоит отметить, что на кону не было пояса IBF, ведь ранее украинец отдал его Даниэлю Дюбуа.

Усик вошел в истории всего мира. Сейчас он лучший боксер поколения и может сравниться с иконами бокса. Важный момент - Александр не собирается завершать карьеру, так что дальше еще одно абсолютное чемпионство?

Ярослава Магучих

Королева легкой атлетики. За этот год украинская спортсменка добилась столько, что в третий раз подряд выиграла сезон Бриллиантовой лиги, завоевала золотую медаль Олимпийских игр, но самое главное - побила мировой рекорд 37-летней давности.

Магучих в июле в Париже на этапе Бриллиантовой лиги взяла высоту 2,10 метра. Украинка с первой попытки побила мировой рекорд, установленный Стефкой Костадиновой (Болгария) на чемпионате мира в Риме 30 августа 1987 года.

Ярослава стала стала лучшей легкоатлеткой 2024 года в небеговых дисциплинах по версии Международной федерации легкой атлетики (World Athletics), лучшей спортсменкой Украины по версии НОК.

Ольга Харлан

На Олимпийских играх Украина завоевала 12 медалей: 3 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовых. Мультимедалисткой соревнования стала Ольга Харлан.

Украинская спортсменка сначала завоевала бронзу в идеальных соревнованиях. Затем в составе женской команды, за которую выступали Ольга Харлан, Алина Комащук, Юлия Бакастова и Елена Кровацкая, выиграла золото на сабле.

В коллекции у Харлан стало шесть олимпийских медалей. Она стала самой титулованной представительницей Украины в истории олимпийских игр, обойдя Яну Клочкову. На счету Ольги шесть наград (два золота, одно серебро и три бронзы).

Сборная Украины по футзалу

Команда Александра Косенко отправлялась на мундиаль в Узбекистан в качестве претендента на плей-офф, но мало, кто мог представить, чего достигнет украинская сборная.

Футзалистам удалось добиться исторического результата, став бронзовыми призерами. В матче за медаль украинцы переиграли французов - 7:1.

Кроме того, Ростислав Семенченко и Даниил Абакшин получили индивидуальные награды. Семеченко - "бронзовый мяч" как один из трех лучших игроков турнира, а Абакшин - "серебряную бутсу" чемпионата мира 2024 года (семь голов).

Артем Довбик

Нападающий летом 2023 года перебрался в Жирону, перейдя из СК Днепр-1. Украинец с первых матчей начал показывать свои умения забивать голы.

Именно этот фактор олицетворяет всю его карьеру за каталонский клуб. Довбик стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании, забив 24 гола. Украинец получил трофей Пичичи за свое достижение.

Кроме того, нападающий стал первым украинцем спустя 18 лет, который был номинирован на Золотой мяч. В итоговом голосовании он занял 29 место за прошедший сезон.