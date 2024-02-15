ВОЙНА В Украине Председатель Рады сообщил о сроках рассмотрения мобилизационного законопроекта

2024-02-15 22:15

 

Последний день для внесения правок в законопроект – 21 февраля.

У Верховной Рады есть 14 дней между первым и вторым чтением для того, чтобы народные депутаты могли внести свои поправки в мобилизационный законопроект. При этом в документе должны быть сохранены главные принципы - защиты Украины и справедливости.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Сейчас ведется большая дискуссия, в частности, я собирал отдельно лидеров фракций и групп, мы уже высказывали те или иные пожелания к законопроекту. Дальше он будет дорабатываться в комитете", — сказал спикер парламента.

Последний день для внесения правок в законопроект – 21 февраля.

У Верховной Рады есть 14 дней между первым и вторым чтением для того, чтобы народные депутаты могли внести свои поправки в мобилизационный законопроект. При этом в документе должны быть сохранены главные принципы - защиты Украины и справедливости.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Сейчас ведется большая дискуссия, в частности, я собирал отдельно лидеров фракций и групп, мы уже высказывали те или иные пожелания к законопроекту. Дальше он будет дорабатываться в комитете", — сказал спикер парламента.

subscriber subscriber

Еще по теме

В РАДЕ РАСКРИТИКОВАЛИ НОРМУ ЗАКОНОПРОЕКТА О МОБИЛИЗАЦИИ ОБ ИЗЪЯТИИ ТЕХНИКИ У ФЕРМЕРОВ

2024-02-15 11:34

Демократы в Сенате США изобрели способ принятия законопроекта о помощи для Украины — Politico

2024-02-14 16:05

Сенат США провел новое процедурное голосование за законопроект о помощи Украине

2024-02-12 22:15

Военная помощь Украине от США: Сенат приблизился к рассмотрению законопроекта

2024-02-10 13:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Председатель Рады сообщил о сроках рассмотрения мобилизационного законопроекта

2024-02-15 22:15

Умеров о результатах "Рамштайна": Дронов будет больше, F-16 – по графику

2024-02-15 20:04

"Цезарь Куников" вез груз из Новороссийска в Севастополь, - Буданов

2024-02-15 19:15

Оккупанты активизировались на отдельных направлениях: Генштаб раскрыл ситуацию на фронте

2024-02-15 17:37
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Председатель Рады сообщил о сроках рассмотрения мобилизационного законопроекта 2024-02-15 22:15
Умеров о результатах "Рамштайна": Дронов будет больше, F-16 – по графику 2024-02-15 20:04
"Цезарь Куников" вез груз из Новороссийска в Севастополь, - Буданов 2024-02-15 19:15
Оккупанты активизировались на отдельных направлениях: Генштаб раскрыл ситуацию на фронте 2024-02-15 17:37