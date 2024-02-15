Председатель Рады сообщил о сроках рассмотрения мобилизационного законопроекта

Последний день для внесения правок в законопроект – 21 февраля.
У Верховной Рады есть 14 дней между первым и вторым чтением для того, чтобы народные депутаты могли внести свои поправки в мобилизационный законопроект. При этом в документе должны быть сохранены главные принципы - защиты Украины и справедливости.
Об этом в эфире национального телемарафона заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.
"Сейчас ведется большая дискуссия, в частности, я собирал отдельно лидеров фракций и групп, мы уже высказывали те или иные пожелания к законопроекту. Дальше он будет дорабатываться в комитете", — сказал спикер парламента.
Последний день для внесения правок в законопроект – 21 февраля.
У Верховной Рады есть 14 дней между первым и вторым чтением для того, чтобы народные депутаты могли внести свои поправки в мобилизационный законопроект. При этом в документе должны быть сохранены главные принципы - защиты Украины и справедливости.
Об этом в эфире национального телемарафона заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.
"Сейчас ведется большая дискуссия, в частности, я собирал отдельно лидеров фракций и групп, мы уже высказывали те или иные пожелания к законопроекту. Дальше он будет дорабатываться в комитете", — сказал спикер парламента.