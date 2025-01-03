Политика Польша стала председателем Совета Евросоюза - определены ключевые приоритеты

2025-01-03 09:29

Польша во второй раз стала председателем Совета Евросоюза, спустя 20 лет после вступления страны в ЕС. Своим ключевым приоритетом Варшава определила усиление безопасности Европы во всех измерениях из-за угрозы россии. Об этом идет речь на сайте Польского председательства в ЕС.

"Польское председательство поддержит деятельность по укреплению европейской безопасности во всех ее измерениях: внешнем, внутреннем, информационном, экономическом, энергетическом, продовольственном и медицинском", - говорится в программе государства-председателя Совета ЕС.

Польское председательство обещает приложить усилия по соблюдению и продвижению принципов и ценностей ЕС, подчеркивая при этом особую роль гражданского общества.

Объясняя свои приоритеты, польское председательство указывает на "рост геополитической напряженности, эрозию международного порядка, основанного на правилах, и гибридные атаки, направленные против европейской демократии и безопасности". Все это "обязывает защищать ценности, на которых основываетсясообщество, такие как демократия, свобода и верховенство права".

"Для Европы это время испытаний и решений. ЕС должен защищать себя и своих граждан и заботиться о своих ближайших соседях. Он должен дать европейцам чувство безопасности и перспективы развития... Чтобы сделать Европу безопаснее, нам необходимо единство Евросоюза и его готовность работать вместе с партнерами, разделяющими наши ценности, включая тех, кто стремится к членству в ЕС. Мы поддержим расширение ЕС на основе заслуг - принятие новых членов является геополитическим императивом и возможностью распространить стабильность и экономический рост по всему континенту", - говорится в программе.

Польское председательство заявляет о планах "постоянной поддержки Украины и ее восстановлении", а также о намерении "усиливать давление на россию и ее союзников".

Определяя задачи в области обороны, Польша настаивает на "согласованных и амбициозных действиях, дополняющих усилия НАТО".

"Необходимо повысить готовность к обороне на основе увеличения военных расходов, укрепления оборонной промышленности и устранения пробелов в оборонном потенциале. Польское председательство будет поддерживать эти меры и добиваться углубленного обсуждения финансирования обороны в ЕС. В то же время государства-члены должны увеличить расходы на оборону и поддерживать их на уровне, что отвечает угрозам", - заявили в Варшаве.

Как известно, председательство Польши приходит на смену венгерскому и по правилам ротации председателей Совета ЕС продлится шесть месяцев. С июля 2025 г. полномочия председательства перейдут в Данию.