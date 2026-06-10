ВІЙНА В Україні В Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає для працівників ТЦК до 12 років ув’язнення

2026-06-10 08:24

У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт, який передбачає посилення відповідальності за незаконне утримання людини в рамках роботи ТЦК.

За даними ініціаторів, документ встановлює покарання від 5 до 7 років позбавлення волі за утримання без законних підстав.

Також передбачено кримінальне покарання за перевищення строків затримання, а також примусове вилучення телефонів чи обмеження зв’язку.

У разі застосування насильства або дій щодо неповнолітніх санкції можуть сягати до 12 років ув’язнення.