ВІЙНА В Україні В Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає для працівників ТЦК до 12 років ув’язнення

2026-06-10 08:24

У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт, який передбачає посилення відповідальності за незаконне утримання людини в рамках роботи ТЦК.

За даними ініціаторів, документ встановлює покарання від 5 до 7 років позбавлення волі за утримання без законних підстав.

Також передбачено кримінальне покарання за перевищення строків затримання, а також примусове вилучення телефонів чи обмеження зв’язку.

У разі застосування насильства або дій щодо неповнолітніх санкції можуть сягати до 12 років ув’язнення.

subscriber subscriber

Еще по теме

Вінницький блогер отримав реальний термін ув'язнення за образу працівників ТЦК

2026-06-10 16:44

У Закарпатській області викрили посадовців ТЦК, які заради гарних показників мобілізували сотні "мертвих душ"

2026-06-02 11:33

Спійманим на схемі для ухилянтів посадовцям Миколаївського ТЦК оголошено підозри

2026-05-04 10:33

У Міноборони вперше визнали "ганебні випадки" під час мобілізації

2026-05-01 13:35

Еще новости в разделе "ВІЙНА В Україні"

Вінницький блогер отримав реальний термін ув'язнення за образу працівників ТЦК

2026-06-10 16:44

Поліцейським та рятувальникам планують підвищити зарплатню - мінімальна получка становитиме 32 тис грн

2026-06-10 14:42

Яка сьогодні ситуація в енергосистемі - рівень споживання та наслідки обстрілів

2026-06-10 13:33

В Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає для працівників ТЦК до 12 років ув’язнення

2026-06-10 08:24
Все статьи раздела "ВІЙНА В Україні"

ВІЙНА В Україні

Вінницький блогер отримав реальний термін ув'язнення за образу працівників ТЦК 2026-06-10 16:44
Поліцейським та рятувальникам планують підвищити зарплатню - мінімальна получка становитиме 32 тис грн 2026-06-10 14:42
Яка сьогодні ситуація в енергосистемі - рівень споживання та наслідки обстрілів 2026-06-10 13:33
В Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає для працівників ТЦК до 12 років ув’язнення 2026-06-10 08:24