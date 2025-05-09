Политика Чиновников станет больше: Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о военном омбудсмене

2025-05-09 10:27

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о военном омбудсмене. Соответствующий документ зарегистрировали под номером 13266.

Законопроект передали на рассмотрение руководству парламента. Его текст пока не опубликован.

Известно, что новый орган будет следить за соблюдением прав военных и осуществлять демократический контроль в секторе обороны. Его руководителя и заместителей назначит глава государства.

Документ обозначен как неотложный.

Напомним, в декабре Зеленский подписал указ о назначении Ольги Решетиловой (Кобылинской) уполномоченной президента Украины по защите прав военнослужащих и членов семей воинов. Накануне он анонсировал создание институции военного омбудсмена для защиты прав военнослужащих и их семей. Соответствующий запрос подали военные.