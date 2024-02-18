ВОЙНА В Украине Оккупанты активизировались: Гуменюк рассказала о линиях обороны на Херсонщине

2024-02-18 12:30

 

Высадиться врагу на правый берег Днепра практически невозможно.

В Херсонской области оборонные сооружения обустроены на достаточно высоком уровне.

Об этом заявила начальник Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире Эспрессо.

В нашей зоне ответственности, скажу откровенно, вторая линия обороны выстроена природным ландшафтом так, что она все равно была обустроена. Днепра ”, – заявила она.

Она добавила, что наши силы на левом берегу имеют плацдарм, постоянно происходят столкновения с оккупационными войсками, то есть первая линия обороны именно там.

Высадиться врагу на правый берег Днепра фактически нереально, потому что сама река Днепр – это линия огня, линия мощной контрбатарейной работы, где постоянно происходит попадание по надводным транспортным средствам. что эта защита продолжает наращиваться. Потому что враг и дальше пытается продвигать свои пропагандистские нарративы о возвращении в Херсон", — подчеркнула Наталья Гуменюк.

Напомним, получив значительные потери в бронетехнике, российские войска активизировали свою авиацию на левобережье Херсонской области. Враг обстреливает правый берег, чтобы помешать продвижению ВСУ на левый берег.

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