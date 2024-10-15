ВОЙНА В Украине Оккупанты формируют особый батальон из граждан КНДР, - СМИ

2024-10-15 16:05


В оккупационной армии скоро появится "особый бурятский батальон", который будет укомплектован гражданами КНДР.

Как сообщает LIGA.net со ссылкой на источник в военной разведке, северокорейцы будут служить в составе и 11 отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ

По словам собеседника издания, ориентировочное количество личного состава этого батальона составляет примерно 3000 человек. Сейчас военных обеспечивают стрелковым вооружением и боеприпасами.

По мнению разведчиков, этот особый батальон могут привлечь к выполнению боевых задач вблизи Суджи и Курска, где ведутся бои между ВСУ и россиянами.

Война в Украине - помощь КНДР России

Несколько дней назад министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР может отправить своих военных в Украину. В ЦПД отмечали, что некоторый контингент северокорейских войск уже присутствует на украинской земле - на оккупированных территориях.

Впоследствии президент Владимир Зеленский заявил, что Северная Корея фактически включилась в российскую войну против Украины.

Северная Корея (КНДР) может отправить на помощь России в ее войне против Украины до 100 тысяч своих военнослужащих. И это точно станет большой проблемой для Украины, считает майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны, военный аналитик Алексей Гетьман.

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