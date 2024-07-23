Жизнь Старшеклассники Украины будут изучать вооружение и военную технику, - Минобразования

2024-07-23 21:37

Отныне школьники 10-11 классов будут изучать вооружение, стрелковую подготовку, основы фортификаций и домедицинскую помощь. А также будут учиться ориентироваться на местности, управлять дронами и проводить разведку на основе открытых источников.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования Украины, на днях была представлена обновленная программа школьного курса "Защита Украины", который дети будут изучать в 10 и 11 классах.

Так, в 10 классе школьники будут изучать основы национальной безопасности и обороны Украины, вооружение и военную технику, а также учиться ориентированию на местности, основам инженерной фортификации и стрелковой подготовки.

В 11 классе детям будут рассказывать об особенностях информационной безопасности и углублять их знания по домедицинской помощи. Также в это время дети будут изучать методы защиты гражданского населения в кризисных условиях, возможности и способы обороны Украины.

Кроме того, во время обучения на курсе "Защита Украины" дети будут осваивать навыки по управлению дронами, информационной безопасности, навигации, разведки на основе открытых источников (OSINT), стрессо- и психологической устойчивости. Для отработки практических навыков учебные заведения обязательно будут проводить учебно-полевые сборы или тренинговые занятия.

В МОН объяснили, что обновление программы курса направлено на формирование у молодежи национальной идентичности и навыков для защиты собственной жизни. Обновление также вызвано реалиями и вызовами, "с которыми сталкивается наше государство".

Программе должны предоставить гриф "Рекомендовано" по результатам экспертизы, а также утвердить в министерстве. При разработке курса учитывали рекомендации экспертов в сфере обороны, педагогов и общественных организаций.