ВОЙНА В Украине Сбитие роССийских самолетов: один из истребителей упал в Азовское море

2024-02-19 17:37



Один из сбитых российских истребителей упал в Азовское море. Экипаж второго оккупанты ищут.

Командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил, что один из сбитых 19 февраля российских самолетов упал в Азовское море. Экипаж второго оккупанты ищут.



"Российские спасатели доложили, что пилот Су-35 дрейфует "лицом в воду" в Азовском море. А система Cospas-Sarsat снова подсказывает, где искать экипаж Су-34-го. Работаем дальше!", - отметил он.



Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал видео с места происшествия

"Самолет, который не падал, в море. Русня пытается что-то достать. Рыбацкое перекрыто на въезд военной комендатурой. Все что-то бегают, бегают", - говорится в сообщении.



Напомним, сегодня утром ВСУ сбили два российских истребителя - Су-34 и Су-35С.



Ранее, 17 февраля Воздушные силы уничтожили сразу три российских истребителя на восточном направлении.



А 18 февраля на этом же направлении был сбит еще один вражеский самолет – Су-34.