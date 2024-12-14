Мир Пентагон заключил десятилетний контракт на обслуживание истребителей F-16 за границей

2024-12-14 13:34

Пентагон объявил о заключении почти десятилетнего контракта на обслуживание и ремонт истребителей F-16 для зарубежных заказчиков.

Отмечается, что компания Leidos из Рестона, штат Вирджиния, получила контракт на сумму $987 млн ​​для поддержки F-16, поставленных в рамках продаж вооружений и военной техники иностранным государствам (FMS).

Контракт предусматривает ремонт с возвратом, инженерные и технические услуги, а указанные работы будут проводиться непосредственно в Вирджинии. Дата окончания контракта - 31 мая 2034 года.

Напомним, Госдепартамент США одобрил вероятную продажу Украине сопутствующего оборудования для техобслуживания истребителей F-16.