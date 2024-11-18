Политика Китай представил еще одну модель своего истребителя-невидимки нового поколения

2024-11-18 14:31

Китай представил еще одну модель своего многофункционального истребителя нового поколения J-35A, сделанной по технологии stealth.

Презентация новой модели J-35A состоялась в рамках очередного авиашоу в Чжухае, который проходил с 12 по 17 ноября.

Напомним, несколькими годами ранее в Китае впервые дебютировал истребитель-невидимка. Но первая модель J-35 была создана для нужд военно-морского флота. Таким образом, J-35, имеющий возможности палубного взлета, усилит ударные группы действующих китайских авианосцев.

Нынешняя модель J-35A укрепит обороноспособность китайских военно-воздушных сил.

Символично, дебют J-35A на авиашоу в Чжухае состоялся в честь 75-летия ВВС НОАК КНР. Модели истребителей J-35 и J-35A произведены китайской частной оборонной компанией Shenyang Aircraft Corporation.

Игорь Шевырев.

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