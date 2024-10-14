ВОЙНА В Украине Украинский F-16 впервые в воздушном бою уничтожил вражеский истребитель Су-34

2024-10-14 09:36

Вражеские СМИ сообщили о потере истребителя Су-34 вместе с экипажем. Он мог быть сбит украинским F-16. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

"Украинский истребитель F-16, вероятно, сбил российский истребитель Су-34, когда Су-34 сбрасывал глисадные бомбы ФАБ с унифицированными модулями планирования и коррекции (УМПК) на расстоянии около 50 км от линии фронта", - отметили аналитики.

В то же время Telegram-канал обвинил связанных с кремлем военных коров во лжи о катастрофе Су-34.

"ISW пока не может независимо подтвердить заявление Telegram-канала, но если оно подтвердится, то этот инцидент станет первым случаем сбивания украинцами российского пилотируемого самолета с помощью западного истребителя F-16", - говорится в отчете.

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