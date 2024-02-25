ВОЙНА В Украине Игнат предположил, когда F-16 может появиться в Украине

2024-02-25 14:30

 

Современная авиация очень нужна ВСУ для окончательной победы над противником.

F-16 могут прибыть в Украину в конце весны – начале лета. Однако все обещанные самолеты сразу не поступят.

Такое мнение в эфир телемарафона озвучил представитель ПС ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, вопрос состоит в том, насколько будет готова инфраструктура и все специалисты, которые смогут обслуживать самолеты.

"Ведется работа в консультации с нашими партнерами, видели разные заявления — речь идет о конце весны — начале лета. И не сразу все обещанные самолеты будут поступать. Будут поступать по мере того, насколько будут готовы люди их применять в боевых условиях".

Игнат акцентировал, что начавшийся в прошлом году процесс обучения уже доходит до своего логического завершения.

"Как говорил командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук – победа на земле куется в небе. Нам нужно завоевать преимущество в воздухе, чтобы потеснить оккупантов как с воздуха, так и с земли", – подытожил пресс-секретарь Воздушных сил.

Ранее Зеленский показал обучение украинских пилотов на F-16 в Дании.

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