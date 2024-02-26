ВОЙНА В Украине Буданов предупредил о новых "сюрпризах" в Крыму: Я бы не рекомендовал пользоваться Крымским мостом

2024-02-26 19:15

 

Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов анонсировал новые "сюрпризы" во временно оккупированном Крыму. Он также рекомендовал гражданским не пользоваться незаконно возведенным россиянами мостом через Керченский пролив.

Об этом он сказал в видеообращении ко Дню сопротивления оккупации Крыма.

"Врагов ожидают новые сюрпризы, поэтому я бы не рекомендовал гражданскому населению пользоваться так называемым Крымским мостом", – сказал он.

Успешные операции в Крыму разведчики обязаны жителям украинского полуострова, которые не только усилили сопротивление оккупантам, но и отслеживают ситуацию там и передают информацию о ней Украине.

"Мы обещали, что в 2023 году украинские спецназовцы будут в Крыму, и мы это обещание выполнили. Было громко, грохот услышали в Кремле", - подчеркнул Буданов.

По его словам, для обороны и контрнаступления Украина должна контролировать акваторию Черного моря и присутствовать в Крыму.

Буданов заметил, что Россия потеряла четверть своих кораблей, а Украина установила огненное влияние над аэродромами и другими военными объектами на временно оккупированном полуострове.

Напоминаем, что министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что половина вооружения, которое Запад выделил для Украины, не поставляется вовремя.

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