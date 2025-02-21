ВОЙНА В Украине Кирилл Буданов считает, что Украина и рф в 2025 году могут достичь режима прекращения огня

2025-02-21 08:26

Украина и россия могут достичь режима прекращения огня в 2025 году. Об этом сказал руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью журналистке Эйнулле Фатуллаевой, опубликованном накануне.

"Видите ли, складывается парадоксальная ситуация ввиду того, что стартовые позиции воюющих сторон диаметрально противоположны, и противоположны они самым кардинальным образом. Однако я думаю, что к режиму прекращения огня мы придем уже в этом году. Как надолго это будет, насколько это будет эффективно - это другой вопрос. Но я так думаю, что это произойдет, несомненно произойдет. Есть множество предпосылок для того, чтобы это произошло", - заявил он и добавил, что это его личное мнение.

Также Буданов скептически оценил перспективы размещения в Украине миротворческих сил. По его словам, это нигде "не сработало", поэтому это сомнительная гарантия безопасности.