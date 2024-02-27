ВОЙНА В Украине Во Львовской области СБУ разоблачила семейную пару, помогавшую врагу готовить ракетный удар

2024-02-27 11:33

Во Львовской области разоблачили супругов, которые помогали оккупантам готовить ракетный удар по энергетической инфраструктуре региона.

Как сообщила СБУ, фигуранты работали на федеральную службу безопасности врага. Среди главных целей врага были электростанции, снабжающие светом большую часть региона. Основным фигурантом оказался мужчина, который с 2023 года отбывает наказание в местной колонии за причинение тяжких телесных повреждений.

В поле зрения российской спецслужбы он попал из-за распространения в соцсети сообщений в поддержку вооруженной агрессии против Украины. Сотрудники фсб установили с ним контакт и дистанционно завербовали. В дальнейшем они перешли на общение в анонимном чате, где заключенный получил агентурные задания и пошаговые инструкции по их выполнению.

К сотрудничеству с фсб вражеский агент привлек свою жену "на свободе". По его просьбе женщина должна была найти "нужные" энергообъекты и сфотографировать их с привязкой к местности.

Рашисты обещали профинансировать все "текущие" расходы своих приспешников, связанные с разведывательно-подрывной деятельностью, а также перевести деньги.

Собранную супругами развединформацию захватчики планировали использовать для наведения ракетных ударов, которые должны были обесточить западный регион Украины. СБУ своевременно разоблачила эти преступные намерения и предотвратила их реализацию.

Во время обыска в камере агента правоохранители изъяли мобильный телефон, который мужчина использовал для коммуникации с российской спецслужбой.

Фигуранту объявили подозрение в госизмене, совершенном в условиях военного положения, а также оправдывании вооруженной агрессии. Ему грозит пожизненное лишение свободы.