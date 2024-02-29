Мир Польская полиция официально подтвердила факт задержания украинских журналистов

2024-02-29 09:31

Польская полиция заявила, что проводила действия по "установлению личности" на польской границе. Об этом говорится в сообщении Люблинского гарнизона в соцсети Х (ранее Twitter).

В их заявлении не указаны имена украинских медийщиков, но оно появилось на фоне новости о задержании недалеко от польско-белорусской границы журналиста Украинской правды Михаила Ткача вместе с оператором.

"Офицеры полиции Люблинского гарнизона приняли меры в связи с необходимостью установить личности людей, пребывание которых в приграничной зоне обеспокоило жителей", - отметили правоохранители.

По их словам, после выяснения личности "люди покинули отделение полиции".

Напомним, по данным из соцсетей, журналисты проводили расследование о нелегальной торговле Польши с беларусью.