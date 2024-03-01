Жизнь У МВС пояснили, куди треба негайно повідомляти про факти корупції

2024-03-01 14:35

Міністерство внутрішніх справ звернулося до громадян із закликом повідомляти про випадки корупції у сервісних центрах МВС. Про це у Telegram повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

Так, громадянам пропонують долучитися до покращення роботи Сервісних центрів.

“Якщо ви стали свідками корупційних проявів або ж від вас вимагають хабар за послуги, повідомляйте про це на чат-бот та гарячу лінію. Оперативники внутрішньої безпеки Національної поліції реагуватимуть невідкладно.

 Наші цілі незмінні: мінімум бюрократії, висока якість послуг, швидкість та комфорт для населення. І головне – недопущення будь-яких корупційних проявів. Посилюємо внутрішній контроль, цінуємо довіру громадян”, – наголосив очільник МВС.

Про корупційні прояви та схеми громадянам пропонують повідомляти у чат-бот. Телефон гарячої лінії: +38 050 352 72 77.

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