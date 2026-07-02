ВІЙНА В Україні НАБУ затримало чинного народного депутата України за хабарництво

2026-07-02 10:27

Національне антикорупційне бюро України затримало чинного народного депутата України. Його доставили до ізолятора тимчасового тримання. Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури .



У САП не називають прізвища затриманого. Однак, за даними ЗМІ, йдеться про народного депутата від Слуги народу Сергія Кузьміних.



Детективи НАБУ затримали обвинуваченого на виконання ухвали Вищого антикорупційного суду через його систематичну неявку на судові засідання. Останній раз депутат не з'явився до суду, посилаючись на службове відрядження до Іспанії.



Наразі його доставлено до ізолятора тимчасового тримання.



За даними слідства, у січні 2022 року народний депутат через довірену особу одержав 558 тисяч гривень неправомірної вигоди. За версією слідства, ця сума становила 30% вартості договору на постачання системи ультразвукової діагностики для комунальної лікарні у Житомирі.



Кошти були винагородою за вплив на посадових осіб медичного закладу, щоб приватна компанія стала переможцем закупівлі.



Крім цього, депутат гарантував за "відкат" у 30% сприяти реалізації ще двох контрактів - на постачання системи магнітно-резонансної томографії та лапароскопічного обладнання загальною вартістю понад 38 млн гривень.



Дії обвинуваченого кваліфіковано як зловживання впливом. Обвинувальний акт у цій справі було передано до суду ще у 2022 році. Протягом майже чотирьох років депутат неодноразово не приходив на судові засідання.