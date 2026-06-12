ВІЙНА В Україні У Волинський області посадовця ТЦК затримали за фактом одержання хабаря

2026-06-12 13:34

Посадовця одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у Волинський області затримано за одержання хабаря. Про це повідомляє група комунікацій Волинського ОТЦК та СП

Зазначається, що у межах досудового розслідування встановлюється можлива причетність третіх осіб, які могли бути залучені до протиправної діяльності як посередники. Триває досудове розслідування, під час якого мають бути з’ясовані всі обставини правопорушення.

Правову оцінку діям усіх причетних осіб буде надано уповноваженими правоохоронними органами.

Нагадаємо, у Харківській області затримано двох посадовців районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які вимагали 250 тис. грн у військовозобов’язаного.