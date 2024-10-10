ВОЙНА В Украине В Украине обновили правила получения компенсации за уничтоженное жилье: куда подавать заявление

2024-10-10 19:15

В Украине обновили программу єВідновлення. Теперь заявление на получение компенсации за уничтоженное жилье можно подать через Дію и "ЦНАП" (Центр предоставления админуслуг).

Об этом сообщили в Минреинтеграции. Там отметили, что заявление необходимо подать, чтобы получить:

жилищный сертификат на покупку нового дома;

средства на восстановление на собственном земельном участке, если был уничтожен частный дом.

"Заявление можно подать в любом Центре предоставления административных услуг. То есть, не только в общине, где расположено уничтоженное имущество, а по всей Украине", – говорится в сообщении.

Чтобы подать заявление через Дію, следует, прежде всего, авторизоваться на портале. После чего:

Кликнуть на "Каталог услуг" – раздел "Гражданам" – выбрать "Земля, строительство, недвижимость".

Выбрать услугу "Компенсация за поврежденное или уничтоженное имущество".

Выбрать объект и тип компенсации (жилищный сертификат или денежная выплата) и заполнить анкету.

Проверить данные и подписать заявление с помощью электронной подписи.

Напомним: программа єВідновлення – это инициатива, которая позволяет украинцам, потерявшим свои дома из-за войны, получить сертификаты на возмещение стоимости разрушенного жилья. Эти сертификаты выдаются на определенную сумму в зависимости от оценки потерь. Средства можно использовать для покупки нового жилья.

Владельцы сертификатов єВідновлення могут использовать их для покрытия первого взноса за ипотеку в программе єОселя, а остальную сумму взять в кредит на выгодных условиях. Кредитная ставка зависит от льготной категории и может составлять 3 или 7%, что делает программу еще более привлекательной для многих украинцев.

Все операции осуществляются через приложение Дія, что делает процесс более простым и доступным для граждан. В приложении можно получить жилищный сертификат, оформить документы на ипотеку и следить за своими платежами онлайн. Этот цифровой подход минимизирует бюрократические процедуры и ускоряет принятие решений.