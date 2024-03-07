ВОЙНА В Украине Под Киевом восстановили еще один мост, разрушенный врагом при отступлении

2024-03-07 14:29

В Киевской области отстроили мост, который в начале полномасштабного вторжения разрушили оккупанты, отходя из Киевской области. Речь идет о городе через реку Жерева, сообщил глава Государственного агентства восстановления инфраструктуры Мустафа Найем.

"Это один из шести мостов, которые будут восстановлены за средства Экспортно-кредитного агентства правительства Великобритании (UKEF). Это первый в Украине проект с таким видом финансирования строительных работ. В дальнейшем планируем расширить этот финансовый инструмент также и на другие объекты и сферы восстановления ", - сообщил чиновник.

Восстановленный мост расположен на автомобильной дороге территориального значения и соединяет села Жеревполье и Розважев Иванковской общины, которые были под оккупацией.

Сообщается, что в марте 2022 года, отступая с территории Киевщины, оккупанты загнали на мост автомобиль Урал", загруженный боеприпасами, и взорвали.

"Последствия оказались ужасающими - мост полностью разбит. Кроме того, во время работ по восстановлению моста неоднократно находили взрывоопасные предметы. Восстановленный мост значительно упрощает сообщение для местных жителей, а также обеспечивает стабильную работу транспортной сети Киевщины", - сообщил Найем.

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