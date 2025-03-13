ВОЙНА В Украине Командира ВЧ в Киевской области будут судить за незаконное начисление "боевых" более чем на 7 млн

2025-03-13 11:34

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении командиру воинской части в Киевской области, допустившему незаконное начисление боевых выплат более чем на 7 млн ​​гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"С февраля по октябрь 2023 года должностное лицо небрежно отнеслось к своим обязанностям и не проверяло основания для начисления боевых выплат. Он оформил многомиллионное вознаграждение подчиненным, которые не принимали непосредственное участие в боевых действиях и не выполняли специальных или боевых задач", - говорится в сообщении.

Следовательно, в результате таких действий чиновнику государству нанесен ущерб на общую сумму более 7,1 млн гривен.

Как отмечается, командир воинской части подозревается в небрежном отношении к службе, что повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

Санкция инкриминированной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.