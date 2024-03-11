ВОЙНА В Украине В ISW подсчитали, что на россии уже использовали до половины своих танковых резервов

2024-03-11 14:31

Страна-террорист вывезла от 25% до 40% своих танковых стратегических резервов в зависимости от модели из хранилищ под открытым небом. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), обнародованном накануне.

Так, старший научный сотрудник программы "россия и Евразия" Фонда Карнеги за международный мир Дара Массикот оценила, что россия, скорее всего, вывезла лучшую технику из стратегического резерва, а на складах все еще сохраняется непригодная к эксплуатации техника.

По оценкам Массикота, "остатки российских запасов сократятся в течение следующих нескольких лет", если Россия сохранит текущий темп операций.

В ISW отметили, что не могут самостоятельно проверить этот отчет. Но аналитики подчеркнули, что отчеты о "производстве" российских танков за последние годы в основном отражают восстановленные и модернизированные танки, взятые из хранилищ, а не новое производство.

Эти оценки позволяют предположить, что российские военные в основном используют технику из хранилищ для поддержки боевых действий, а не для компенсации потерь на поле боя с помощью нового производства. московия может столкнуться с нехваткой техники в ближайшие несколько лет, если текущие темпы потерь останутся такими же или ускорятся, а нынешний уровень производства новых машин на рф останется неизменным.

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роССияне пытаются прорвать оборону ВСУ на Новопавловском направлении, - Генштаб 2024-03-11 16:05
В ISW подсчитали, что на россии уже использовали до половины своих танковых резервов 2024-03-11 14:31