ВОЙНА В Украине Аналитики ISW оценили попытку рашистов провести мобилизацию за деньги

2024-10-07 15:39

Аналитики американского Института изучения войны указывают на то, что увеличение правящим режимом на рф финансовых стимулов вряд ли существенно повлияет на преодоление ограничений по мобилизованным. Об этом говорится в отчете ISW.

Правительство рф планирует выделить 90 миллиардов рублей (948 миллионов долларов) на единовременные выплаты за заключение военного контракта по минобороны в период с 2025 по 2027 год, что свидетельствует: кремль планирует продолжать полагаться на текущие усилия по криптомобилизации, чтобы удовлетворить потребности войны в Украине, пока работает система криптомобилизации.

За последние месяцы рашистыи значительно увеличили финансовые стимулы, в том числе единовременные выплаты для подписания военных контрактов.

Власти рашистов выразили обеспокоенность тем, что текущие усилия по вербовке приносят все меньшие результаты, а значительное увеличение финансовых стимулов в последние месяцы свидетельствует о том, что существующие усилия по вербовке были недостаточными.

ISW заявили, что существуют среднесрочные и долгосрочные ограничения по количеству призывников, которых может привлечь продолжающаяся российская криптомобилизационная кампания и увеличение финансовых стимулов вряд ли существенно повлияет на преодоление этих ограничений.

"птн и другие российское военные преступники, похоже, не желают мириться со снижением интенсивности российских боевых действий в Украине, поскольку считают сохранение инициативы на всем театре боевых действий стратегическим императивом и остается непонятным, будет ли бункерный отвечать еще одним призывом, если столкнется с другим кризисом", подобной или хуже осени 2022 года", - заявили в ISW.