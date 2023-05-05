ВОЙНА В Украине Институт изучения войны нашел доказательства, что рф инсценировала удар беспилотниками по кремлю

2023-05-05 10:27

Эрефия, вероятно, инсценировала удар беспилотниками по Кремлю, пытаясь создать условия для более широкой мобилизации общества. Об этом сообщил американский Институт изучения войны (ISW) в отчете

"Несколько признаков свидетельствуют о том, что удар был целенаправленно организован. Российские власти недавно сделали шаги по усилению внутренних возможностей ПВО России, в том числе и в Москве, и поэтому крайне маловероятно, чтобы два беспилотника могли пробить несколько эшелонов ПВО и взорваться или быть сбитыми просто над сердцем Кремля способом, который позволил зафиксировать впечатляющие кадры, удачно захвачены камерой", - отметили аналитики.

Они считают, что немедленная, согласованная и скоординированная реакция властей рф на инцидент свидетельствует о том, что нападение было подготовлено внутри страны.

"Кремль немедленно обвинил Украину в проведении теракта, и российские официальные ответы быстро сплотились вокруг этого обвинения. Если бы атака беспилотников не была внутренне организована, это было бы неожиданностью... В частности, Кремль не смог дать своевременный и последовательный информационный ответ на другие военные унижения, созданы не им самим", - говорится в обзоре.

В ISW отметили, что скорая и последовательная презентация официального российского нарратива вокруг удара свидетельствует о том, что россия устроила этот инцидент в непосредственной близости к празднику 9 мая и может использовать его "чтобы представить войну в Украине как экзистенциальную для внутренней аудитории болот и подготовиться к более широкой мобилизации".

Напомним, в среду Москва заявила об "атаке украинских беспилотников" на Кремль, расценив ее как "спланированную террористическую акцию и покушение на российского лидера" Владимира Путина накануне Дня победы.