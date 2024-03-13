ВОЙНА В Украине В Кривом Роге объявлен день траура в память о погибших в результате ракетного удара врага

2024-03-13 13:34

В Кривом Роге Днепропетровской области в четверг, 14 марта, будет объявлен днем траура в память о погибших в результате ракетного удара. Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

"Завтра, 14 марта, в Кривом Роге будет объявлен день траура по погибшим в результате вражеской террористической атаки по нашему городу. Соболезнования родным и близким погибших", - отметил он.

Напомним, 12 марта в результате ракетной атаки рашистов было зафиксировано по меньшей мере три попадания, в том числе прямое попадание в девятиэтажный жилой дом. Погибли четверо жителей, 43 получили ранения. Шесть из них, в том числе двое детей, находятся в больнице в тяжелом состоянии.