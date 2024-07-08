ВОЙНА В Украине Зеленский отреагировал на зверскую ракетную атаку роССийских террористов по Украине

2024-07-08 16:05

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированную ракетную атаку российских террористов по Украине.

Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.

Так, сегодня, 8 июля, Россия атаковала различные города: Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск. По Украине было выпущено более 40 ракет разных типов.

"Российские террористы снова массированно атаковали ракетами Украину. Различные города: Более 40 ракет разных типов. Повреждены жилые дома, инфраструктура и детская больница", - рассказал лидер Украины.

По словам Зеленского, все службы задействованы, чтобы спасти больше людей.

При этом он подчеркнул, что и весь мир должен задействовать всю свою решимость, чтобы, наконец, положить конец русским ударам.

"Убийства – это то, что несет Путин. Только вместе мы можем принести подлинный мир и безопасность", - добавил президент.

Тем временем, министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что

всего в результате утренней атаки России по Украине погибли около 20 человек, около полусотни - ранены.

"Сегодня страна испытала не страх, а еще больше ярости и ненависти. За террор против гражданских и детей ответ будет", - подчеркнул он.

Напомним, что одна из ракет попала в "Охматдит" в Киеве. Место, куда многие дети со всей страны приезжали на лечение и реабилитацию.