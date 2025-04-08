ВОЙНА В Украине Сегодня состоится спецзаседание ОБСЕ - на повестке ракетная атака рф по Кривому Рогу

2025-04-08 08:24

Украина инициировала специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ во вторник, 8 апреля, в контексте российской ракетной атаки по Кривому Рогу. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Юрий Витренко в Facebook.

"По требованию Украины, в ответ на кровавый российский ракетный теракт против детей и взрослых в Кривом Роге, а также эскалацию насилия против гражданских по всей Украине, завтра (08.04) в ОБСЕ созывается чрезвычайная специальная сессия Постоянного совета", - написал он.

По словам Витренко, у московской делегации в ОБСЕ "земля будет гореть под ногами".

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