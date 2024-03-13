ВОЙНА В Украине Украина нанесла удары сразу по трем крупнейшим нефтеперерабатывающим заводам на рф

2024-03-13 14:31

Сразу три российских нефтеперерабатывающих завода подверглись атакам в ночь на среду, 13 марта. Их организовала СБУ, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на информированный источник.

"Сегодня ночью СБУ атаковала дронами сразу три нефтеперерабатывающих завода – не только в Рязани, но и в Кстово (Нижнегородская область) и Киришах (Ленинградская область)", – рассказал собеседник агентства.

По его словам, эти атаки – продолжение ряда спецопераций на вражеских НПЗ, которые ранее начала СБУ.

"Мы системно реализуем подробно просчитанную стратегию по уменьшению экономического потенциала РФ. Наша задача – лишить врага ресурсов и уменьшить поток нефтяных денег и горючего, которые рф направляет непосредственно на войну, на убийства наших граждан", – подчеркнул источник.

Собеседник уточнил, что атакованные НПЗ входят в пятерку крупнейших заводов на рф.

Кроме того, СБУ вместе с другими представителями Сил обороны также атаковали дронами авиабазу ВВС московии в Бутурлиновке Воронежской области и военный аэродром в Воронеже.