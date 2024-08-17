ВОЙНА В Украине "Курский прорыв" повторить не удалось: в ISW оценили успехи ВСУ в Белгородской области

2024-08-17 16:30

Украинские войска удерживали позиции в Белгородской области, находясь под мощными российскими авиаударами и артиллерийским огнем. 15 августа их оттуда эвакуировали.

Украинским военным не удалось закрепиться на территории Белгородской области после попытки повторить там свой курский прорыв. Они были вынуждены покинуть ее из-за подготовленности россиян к отражению трансграничных атак. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что по имеющимся сообщениям из открытых источников и свидетельств по состоянию на 16 августа украинские войска больше не удерживают позиции в Белгородской области.

Аналитики, в частности, ссылаются на публикацию газеты The Washington Post от 15 августа. В нем отмечается, что 11 августа украинские военные провели механизированные атаки в Белгородской области возле пограничного пункта пропуска Колотиловка на международной границе к северо-западу от города Белгород и продвинулись в этом районе примерно на 10 километров.



В то же время, по данным российских источников, в последние дни ВСУ неоднократно проводили атаки возле Колотиловки и 15 августа временно захватили упомянутый пункт пропуска. Однако россияне не подтверждают, что украинские войска продвинулись на расстояние, превышающее 10 километров от пункта пропуска.



По данным The Washington Post, украинские войска удерживали позиции в Белгородской области, находясь под мощными российскими авиаударами и артиллерийским огнем. 15 августа украинская бронетехника пересекла границу для эвакуации остатков личного состава ВСУ в этом районе.



По состоянию на 16 августа, ISW не наблюдал никаких российских заявлений или доказательств, свидетельствующих о наличии украинских войск в Белгородской области.



"Украинские солдаты сообщили Washington Post, что российские войска были лучше подготовлены к отражению трансграничных украинских атак, чем в Курской области. По их словам, российские войска установили большое количество противотанковых укреплений - так называемых "зубов дракона" вдоль границы и плотно заминировали территорию", – говорится в отчете Института изучения войны.



Кроме того, отмечает ISW, по свидетельству украинских солдат, артиллерийские подразделения россиян, операторы беспилотных летательных аппаратов и авиация почти сразу начали атаковать ВСУ, пытаясь пересечь границу в Белгородской области 11 августа.



"Описание украинскими солдатами российского ответа свидетельствует о том, что оперативная неожиданность, которой украинские силы достигли 6 августа, начав вторжение в Курскую область, в значительной степени развеялась до 11 августа и что армия РФ в Белгородской области подготовилась к отражению трансграничных атак ВСУ", - пишет ISW.



В отчете также отмечается, что с момента начала вторжения 6 августа украинские войска осуществили дальнейшее быстрое продвижение на других участках границы с Курской. Это свидетельствует о том, что, по всей вероятности, российские войска лучше защищают одни участки границы, чем другие.



Напомним, 12 августа из приграничного района Белгородщины начали эвакуировать население из-за наступления ВСУ.