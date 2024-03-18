Политика Президент Латвії публічно закликав зруйнувати росію, порівнявши її з Карфагеном

2024-03-18 15:39

Все частіше західні політики почали називати речі своїми іменами та проявляти сміливість та щирість у власних заявах.

Президент Латвії Едгар Рінкевич закликав зруйнувати росію, порівнявши її з Карфагеном.

"Я повністю підтримую Еммануеля Макрона: нам не слід проводити червоні лінії для себе, ми повинні проводити червоні лінії для росії, і ми не повинні боятися забезпечувати їхнє дотримання. Україна має перемогти, росія має бути переможена. Russia delenda est!"

Остання фраза є відсиланням до крилатого виразу "Carthago delenda est", тобто "Карфаген має бути зруйнований".