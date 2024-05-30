Мир Компания Илона Маска за сутки привлекла $6 млрд на исследование искусственного интеллекта

2024-05-30 12:30

Компания xAI, принадлежащая Илону Маску, привлекла шесть млрд долларов в раунде финансирования серии B при поддержке венчурных фирм Andreessen Horowitz и Sequoia Capital. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что сбор средств проходит менее чем через год после дебюта xAI и знаменует собой одну из самых крупных инвестиций в область разработки инструментов искусственного интеллекта.

Разработка ИИ Маском тесно связана с X.com, социальной сетью, ранее известной как Twitter, где xAI начал свою деятельность с сервиса Grok AI.

Деньги будут использованы для вывода на рынок первых продуктов xAI, создания передовой инфраструктуры и ускорения исследований и разработок будущих технологий.

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