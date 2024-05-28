Украину накроет пылевая буря из Средней Азии и Каспия

В атмосфере Украины будет наблюдаться пыль из Средней Азии и Каспийской низменности. Угрозы нет. Об этом заявила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в эфире канала КИЇВ-24.
"Сегодня преимущественно по юго-восточным областям может наблюдаться определенная запыленность атмосферы", - сказала она.
По словам синоптика, пыль может распространяться на центральные, северные области, но там ее будет значительно меньше.
Напомним, в начале апреля Украину накрыла пыль из Сахары. Укргидрометцентр тогда предупредил о вредности пыли для людей с респираторными заболеваниями, для пожилых людей и детей.