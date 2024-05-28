Жизнь Украину накроет пылевая буря из Средней Азии и Каспия

2024-05-28 14:32

В атмосфере Украины будет наблюдаться пыль из Средней Азии и Каспийской низменности. Угрозы нет. Об этом заявила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в эфире канала КИЇВ-24.

"Сегодня преимущественно по юго-восточным областям может наблюдаться определенная запыленность атмосферы", - сказала она.

По словам синоптика, пыль может распространяться на центральные, северные области, но там ее будет значительно меньше.

Напомним, в начале апреля Украину накрыла пыль из Сахары. Укргидрометцентр тогда предупредил о вредности пыли для людей с респираторными заболеваниями, для пожилых людей и детей.

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