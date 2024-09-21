Жизнь Почему воздух в Киеве не очищается быстро: в КГГА назвали причину

2024-09-21 11:30



В Вышгородском районе произошел масштабный лесной пожар, отметили в Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменениям климата.

В Киеве воздух быстро не очищается из-за низкой скорости ветра.

Об этом в эфире информационного марафона сказал заместитель директора Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменениям климата КГГА Владимир Дундарь. "Такое загрязнение наблюдается нами с первого часа ночи текущих суток. К сожалению, из-за низкой скорости ветра очистки воздуха быстро не происходит. Надеемся, что дополнительных пожаров не будет и в ближайшее время мы сможем уже свободно передвигаться по городу и дышать чистым воздухом", - сказал Дундарь.

В то же время конкретного прогноза, когда воздух очистится, он не может дать, поскольку до сих пор продолжается ликвидация последствий пожаров. "Мы прогнозируем определенное увеличение скорости ветра. Это прямо влияет на скорость очистки воздуха", - сказал он.

По его словам, воздух будет постепенно очищаться после того, как будут преодолены последствия пожаров. Он сказал, что фиксируется значительное превышение индекса загрязнения качества атмосферного воздуха.

"Причиной такого загрязнения являются пожары на территории Киевской области. Основной массив пожаров приходится на Вышгородский район. Там горит лес на территории 172 гектаров", - сказал Дундарь. По его словам, по состоянию на сейчас пожар уже локализован. Остаток очага пожара - около 2 га.

"Надеемся, что в ближайшее время соответствующие службы преодолеют эти вызовы", - добавил он. Дундар надеется, что благодаря смешиванию воздуха естественным путем уже в ближайшее время можно будет дышать чистым воздухом.

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