Жизнь Пыль из пустыни и "грязные" дожди снова накроют Украину

2024-05-28 21:37

Украинцев предупредили о пыль из пустыни и "грязных" дождях.

Об этом сообщил руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань.

Так, в конце мая украинцев ждет не очень радужная погода. По словам синоптика, страну накроет пыль из пустынных регионов Центральной Азии. Она ожидается в Украине 28-29 мая. Это приведет к облачности, ухудшению видимости и возможным "грязным" дождям.

"Северно – восточный антициклон, направляясь на Каспий, 28-29 мая вернет ветер на юго-восточные румбы. При такой синоптической ситуации создаются идеальные условия для трансграничного переноса в наш регион воздуха с пылевыми частицами из каспийской низменности", – рассказал Постригань.

Он также объяснил, что в сухую погоду при таких условиях наблюдается ухудшение видимости и помутнения неба, а когда эти частицы попадают во влажную воздушную массу, то выпадает "грязный дожд" который мы уже увидели 24 апреля 2024 года.

Исходя из синоптических расчетов, на улучшение ситуации, очистку воздуха можно рассчитывать 30 мая 2024 года.

Постригань также предупредил, что, как известно, частицы пыли могут вызвать раздражение слизистых, кашель и чихание. Особенно это опасно для людей, страдающих заболеваниями органов дыхания, аллергическими реакциями и пожилых людей. Поэтому желательно ограничить пребывание на открытом воздухе, а также закрывать окна в домах и чаще проводить влажную уборку.

Согласно данным Укргидрометцентра, конец мая и первые дни июня в Украине ожидаются теплыми местами с грозовыми дождями, которые во второй половине недели охватят большинство областей. В первый месяц лета без чрезвычайных аномалий и с осадками в пределах нормы. Будет теплая погода, местами до зноя.

Средняя месячная температура воздуха в июне при этом предполагается 19-23 градусов, в горных районах 16-19° градусов тепла, что на 1.5-2 градусов выше нормы.