ВОЙНА В Украине Причиной смерти мужчины в ТЦК Житомирской области назвали самоувечье, вызванное пьянством

2024-06-06 10:27

В городе Звягель мужчина скончался в больнице после того, как ему стало плохо в помещении местного военкомата. Об этом сообщил Житомирский областной ТЦК.

Указано, что информация об умершем военнообязанном ранее распространилась в одной из групп в сети Facebook, где в комментариях смерть мужчины связывали с определенными действиями со стороны ТЦК и СП.

"28 мая во 2-й отдел Звягельского РТЦК и СП доставили военнообязанного для прохождения ВВК. Свидетели отмечают, что мужчина несколько дней до этого злоупотреблял алкоголем и был с признаками легких травм", - говорится в сообщении.

В ТЦК утверждают, что утром 29 мая мужчину "схватил" эпилептический приступ, вызванный продолжительным употреблением алкоголя.

"Ему оказали первую неотложную медицинскую помощь, вызвали карету "скорой". Следственно-оперативная группа на месте инцидента квалифицировала произошедшее как самоувечье. К сожалению, 2 июня от полученных во время эпилептического нападения травм мужчина скончался в больнице", - добавили военные и выразили искренние соболезнования семье умершего.

Следователи по итогам экспертизы не оказали никакого постороннего физического воздействия на мужчину.