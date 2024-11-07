ВОЙНА В Украине В Житомирской и Ровенской областях сегодня введены аварийные отключения света

2024-11-07 12:30

В четверг аварийные отключения были введены не только в Житомирской области, но и в Ровенской. Об этом сообщило Укрэнерго 7 ноября.

"В результате удара российских БПЛА по энергообъекту в Житомирской области - были частично обесточены Житомирская и Ровенская области. Аварийно-восстановительные работы начнутся сразу, как разрешит ситуация с безопасностью", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, потребление электроэнергии в Украине снизилось. По состоянию на утро оно было на 4,1% ниже, чем в среду.

"Причина - установление солнечной погоды в большинстве регионов Украины, кроме северо-восточных областей, и высокая эффективность работы бытовых СЭС", - объяснили энергетики.

Вместе с тем они просят граждан не включать одновременно несколько мощных электроприборов с 7:00 до 11:00 утром и с 16:00 до 21:00 в вечерние часы. Именно в это время в энергосистеме сохраняется дефицит мощности, возникший после девяти массированных атак россиян.

Сегодня Украина импортирует электроэнергию из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдовы общим объемом 1926 МВт•ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 304 МВт.