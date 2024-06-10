ВОЙНА В Украине Смерть мужчины в житомирском областном ТЦК - раскрылись новые обстоятельства ЧП

2024-06-10 10:27

Стали известны дополнительные детали обстоятельств смерти 32-летнего военнообязанного Сергея Ковальчука. Об этом сообщил Житомирский областной ТЦК и СП.

Указано, что 28 мая мужчину с признаками алкогольного опьянения доставили во 2-й отдел Звягельского РТЦК и СП для прохождения военно-врачебной комиссии.

"В связи с состоянием прибывшего принято решение отправить указанного гражданина домой. Однако он высказал просьбу остаться в расположении роты охраны, потому что проживает сам и учитывая плохое самочувствие в результате употребления алкоголя. Через несколько часов после пробуждения мужчина позвонил родственникам, сообщил о своих намерения и подтвердил, что противозаконные действия к нему не применялись", – говорится в сообщении.

Утверждается, что утром 29 мая у мужчины произошел первый эпилептический приступ, во время которого он упал спиной на кафельный пол и ударился головой. Ему предоставили медицинскую помощь и вызвали "скорую". Вскоре у мужчины произошел второй эпилептический приступ. Врачи оказали квалифицированную помощь и госпитализировали.

После четырех дней, проведенных в больнице, 2 июня мужчина скончался. Указанные события зарегистрированы в полиции.

"Предварительно установлено, что травмы военнообязанный получил при падении во время эпилептических нападений и оказании медицинской помощи. Исходя из сложившейся ситуации можно предположить, что определенные лица паразитируют на общественно чувствительной теме, пытаясь сорвать меры мобилизации, и манипулируют общественным мнением", – добавили в ТЦК.

Напомним, 5 июня стало известно, что в Житомирской области мужчина скончался после нахождения в ТЦК. Следственно-оперативная группа на месте инцидента квалифицировала произошедшее как самоувечье.