ВОЙНА В Украине Украинские киберспециалисты парализовали работу госучреждений и крупных компаний страны-террориста

2024-06-06 11:34

Киберспециалисты Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины парализовали работу ряда государственных учреждений рф и крупных компаний. Об этом сообщила Украинская правда со ссылкой на собеседника по разведке.

Указано, что роскомнадзор утверждает, что сбои являются следствием "аварии магистральной сети связи". Но, по данным источников, подлинная причина кроется в масштабной DDoS-атаке.



"Перекрыт доступ к электронным сервисам сайта госуслуг, а также услуг ряда министерств: министерства обороны, финансов, внутренних дел, юстиции, промышленности и энергетики, информационных технологий и связи, чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.

Заблокированы сайт и сервисы федеральной налоговой службы рф. Обнародовано сообщение от федеральной таможенной службы, где указано, что "в связи с массированной DDoS-атакой на операторов связи, информационный обмен с участниками внешнеэкономической деятельности затруднен".

Также об отсутствии доступа к сети заявила Объединенная авиастроительная компания. Зафиксированы сбои в работе серверов облачного хранилища рф Гособлако. Недоступны услуги некоторых банковских учреждений, в частности Сбербанка и Альфа-банка. Есть серьезные перебои в работе сети ВКонтакте - ряд сервисов недоступен.



"И напоследок, в ряде регионов россии уже несколько дней не работает "единый государственный реестр ЗАГС": орки массово жалуются на отмененную свадьбу", - утверждают источники.