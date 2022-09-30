ВОЙНА В Украине Оккупанты готовят серию кибератак на госорганы Украины, Польши и стран Балтии, - разведка

2022-09-30 08:26

Оркостан планирует осуществить массированные кибератаки на объекты енергетической отрасли Украины. Также враги планируют увеличить количество DDoS-атак на учреждения Польши и стран Балтии. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

"В первую очередь удар будет направлен на предприятия энергетической отрасли. Этим враг попытается усилить эффект ракетных ударов по объектам электрообеспечения прежде всего в восточном и южном регионах Украины", - говорится в сообщении.

Противник пытается таким образом замедлить мощное контрнаступление Вооруженных сил Украины.

Разведка отмечает, что рашисты в ходе проведения новых киберударов будут использовать опыт кибератак на энергосистемы Украины 2015 и 2016 годов а также на критическую инфраструктуру ближайших союзников.