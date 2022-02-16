Украина Киберполиция разыскивает хакеров, атаковавших сайты украинских банков и ведомств

2022-02-16 12:10

Национальная полиция открыла уголовное производство по факту DDoS-атаки на сайты украинских банков и ведомств. 

"Сегодня злоумышленники совершили мощные DDOS-атаки на ряд информационных ресурсов Украины. По обращению одного из государственных банков, киберполиция начала проверку", -  сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел в Telegram.

В ведомстве отметили, что рабочая группа из специалистов основных субъектов национальной системы кибербезопасности принимает все необходимые меры для противодействия и локализации кибератаки.

Уголовное дело открыто по статьям о несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированных систем и преднамеренном массовом распространении сообщений электросвязи, что привело к нарушению работы автоматизированных систем (ст. 361 и 363-1 УК).

Напомним, первыми жертвами новой DDoS-атаки на Украину стали ПриватБанк, Ощадбанк, а также сайты Минобороны и Вооруженных сил. Далее хакеры атаковали другие банки, включая Monobank, и портал Дия. После полуночи "легли" более десяти госсайтов, в том числе сайт МВД.

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