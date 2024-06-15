Политика "За одним столом": Ермак допустил участие России во втором Саммите мира

2024-06-15 16:30

По его словам, это произойдет, если подготовят совместный план приглашения представителя России на это мероприятие.

Украина и партнеры ищут возможность приглашения России на второй Саммит мира, если совместный план приглашения будет готов.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак на полях Саммита мира, который стартовал сегодня в Швейцарии. Глава ОП добавил, что главное - согласовать план совместно с партнерами, тогда его можно будет представить России для дальнейшего приглашения их представителя на второй саммит.

"Мы покажем, что украинцы - жертвы российской агрессии, но сильная и героическая нация. Мы покажем, что можно и нужно решать эту проблему открыто, за одним столом. Не под столом, не путем каких-то тайных переговоров. Никакого компромисса с независимостью, никакого компромисса с суверенитетом и территориальной целостностью. Но мы очень четко относимся к нашей философии формулы мира и этой процедуры сегодня", - сказал Ермак.

"Мы ищем возможность представить этот план представителю России. Мы думаем, что это может произойти на втором саммите", - добавил глава ОП.

Саммит мира в Швейцарии - детали

Сегодня в Швейцарии начался Глобальный саммит мира, в котором примут участие почти сто стран, в том числе более полусотни глав государств и правительств со всего мира. Для проведения саммита президент Зеленский посетил десятки стран, чтобы заручиться поддержкой, было разослано более полутора сотен приглашений и подписаны соглашения по безопасности со странами мира.

Правительство Швейцарии подтвердило, что в саммите мира по Украине примут участие 100 делегаций, из них 92 страны и 8 организаций.

Правительство указало, что на мероприятие прибудут 57 президентов, а откроет его швейцарский глава государства Виола Амерд.

"Цель саммита - начать мирный процесс, создать доверие и установить круг предложений для следующих шагов к такому процессу. Все присутствующие государства должны предложить видение справедливого и долговременного мира в Украине", - говорится в правительственном коммюнике накануне саммита.