​ Делегация Республики Кипр примет участие в Саммите мира в Египте

Президент Республики Кипр Никос Христодулидис 13 октября отправится в Египет
для участия в Саммите мира. Участие Кипра в мероприятии наивысшего уровня в
Шарм-эль Шейхе является признанием роли страны как надежного партнера и
«моста сотрудничества» между Европой и Ближним Востоком.
Как сообщает пресс-служба Президента Кипра, лидер страны благодарен
Президенту США Дональду Трампу, а также Президенту Египта Абдель Фаттаху ас-
Сиси за приглашение принять участие в церемонии.
«Принимая во внимание тот факт, что только 22 страны были приглашены, наряду
с институтами, я считаю это приглашение признанием роли Республики Кипр в
регионе, признанием того, что мы делали все это время, но в то же время и
указанием на то, чего от нас ожидают от международного сообщества» заявил
Президент Республики Кипр.
Он также указал, что Республика Кипр «имеет прекрасные отношения со всеми
соседними государствами, и в то же время мы являемся государством-членом
Европейского Союза ... и в этом контексте, как я всегда подчеркиваю, делами, а не
словами, мы подчеркиваем добавленную стоимость Республики Кипр».
Присутствие Президента Никоса Христодулидиса на Саммите подчеркивает
последовательную и ответственную внешнюю политику Республики Кипр, которая
укрепила дипломатическое присутствие страны на международном уровне путем
построения отношений доверия и последовательности.
В церемонии примут участие, в частности, лидеры США, Египта, Катара, Иордании,
ОАЭ, Саудовской Аравии, Великобритании, Франции, Греции, Германии, Италии,
Индии, Пакистана, Индонезии, а также президент Европейского совета,
генеральные секретари ООН и Лиги арабских государств.