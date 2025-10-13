Известия Кипр ​ Делегация Республики Кипр примет участие в Саммите мира в Египте

2025-10-13 14:39

​ Президент Республики Кипр Никос Христодулидис 13 октября отправится в Египет

​ для участия в Саммите мира. Участие Кипра в мероприятии наивысшего уровня в

​ Шарм-эль Шейхе является признанием роли страны как надежного партнера и

​ «моста сотрудничества» между Европой и Ближним Востоком.

​ Как сообщает пресс-служба Президента Кипра, лидер страны благодарен ​

​ Президенту США Дональду Трампу, а также Президенту Египта Абдель Фаттаху ас-

​ Сиси за приглашение принять участие в церемонии.

​

​ «Принимая во внимание тот факт, что только 22 страны были приглашены, наряду

​ с институтами, я считаю это приглашение признанием роли Республики Кипр в

​ регионе, признанием того, что мы делали все это время, но в то же время и

​ указанием на то, чего от нас ожидают от международного сообщества» заявил

​ Президент Республики Кипр.

​ Он также указал, что Республика Кипр «имеет прекрасные отношения со всеми

​ соседними государствами, и в то же время мы являемся государством-членом

​ Европейского Союза ... и в этом контексте, как я всегда подчеркиваю, делами, а не

​ словами, мы подчеркиваем добавленную стоимость Республики Кипр».

​ Присутствие Президента Никоса Христодулидиса на Саммите подчеркивает

​ последовательную и ответственную внешнюю политику Республики Кипр, которая

​ укрепила дипломатическое присутствие страны на международном уровне путем

​ построения отношений доверия и последовательности.

​ В церемонии примут участие, в частности, лидеры США, Египта, Катара, Иордании,

​ ОАЭ, Саудовской Аравии, Великобритании, Франции, Греции, Германии, Италии,

​ Индии, Пакистана, Индонезии, а также президент Европейского совета,

​ генеральные секретари ООН и Лиги арабских государств.

​

​