Известия Кипр ​ Делегация Республики Кипр примет участие в Саммите мира в Египте

2025-10-13 14:39

​ Президент Республики Кипр Никос Христодулидис 13 октября отправится в Египет
​ для участия в Саммите мира. Участие Кипра в мероприятии наивысшего уровня в
​ Шарм-эль Шейхе является признанием роли страны как надежного партнера и
​ «моста сотрудничества» между Европой и Ближним Востоком.

​ Как сообщает пресс-служба Президента Кипра, лидер страны благодарен ​
​ Президенту США Дональду Трампу, а также Президенту Египта Абдель Фаттаху ас-
​ Сиси за приглашение принять участие в церемонии.

​ «Принимая во внимание тот факт, что только 22 страны были приглашены, наряду
​ с институтами, я считаю это приглашение признанием роли Республики Кипр в
​ регионе, признанием того, что мы делали все это время, но в то же время и
​ указанием на то, чего от нас ожидают от международного сообщества» заявил
​ Президент Республики Кипр.

​ Он также указал, что Республика Кипр «имеет прекрасные отношения со всеми
​ соседними государствами, и в то же время мы являемся государством-членом
​ Европейского Союза ... и в этом контексте, как я всегда подчеркиваю, делами, а не
​ словами, мы подчеркиваем добавленную стоимость Республики Кипр».

​ Присутствие Президента Никоса Христодулидиса на Саммите подчеркивает
​ последовательную и ответственную внешнюю политику Республики Кипр, которая
​ укрепила дипломатическое присутствие страны на международном уровне путем
​ построения отношений доверия и последовательности.

​ В церемонии примут участие, в частности, лидеры США, Египта, Катара, Иордании,
​ ОАЭ, Саудовской Аравии, Великобритании, Франции, Греции, Германии, Италии,
​ Индии, Пакистана, Индонезии, а также президент Европейского совета,
​ генеральные секретари ООН и Лиги арабских государств.

​ 

subscriber subscriber

Еще по теме

фото Мода як інструмент публічної дипломатії

2025-09-15 13:23

Новым послом Украины в Республике Кипр назначен опытный международник Сергей Нижинский

2025-07-21 14:39

Израиль укрепляет ПВО Кипра

2024-12-10 12:27

Крупнейший банк Кипра закрыл почти 20 тысяч счетов, принадлежавших гражданам рф

2024-10-07 13:32

Еще новости в разделе "Известия Кипр"

​ Делегация Республики Кипр примет участие в Саммите мира в Египте

2025-10-13 14:39

Членство України в ЄС є невід’ємним елементом гарантій безпеки

2025-09-29 08:23

Удари по Києву визнано свідомим та цілеспрямованим терором проти мирного населення України

2025-09-28 16:54

фото Мода як інструмент публічної дипломатії

2025-09-15 13:23
Все статьи раздела "Известия Кипр"

Известия Кипр

​ Делегация Республики Кипр примет участие в Саммите мира в Египте 2025-10-13 14:39
Членство України в ЄС є невід’ємним елементом гарантій безпеки 2025-09-29 08:23
Удари по Києву визнано свідомим та цілеспрямованим терором проти мирного населення України 2025-09-28 16:54
фото Мода як інструмент публічної дипломатії 2025-09-15 13:23